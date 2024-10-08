Вера: «Химкам» очень нужна победа»

Аргентинский полузащитник Лукас Вера, выступающий за подмосковные «Химки», поделился мнением о положении команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Сейчас у команды неприятная ситуация, нам очень нужна победа, чтобы дела вновь пошли в гору. Мы будем готовиться к следующему матчу. Уверен, все будет хорошо», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

После 11 туров Российской премьер-лиги подмосковная команда набрала восемь очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны «Химки» на домашнем стадионе померяются силами со столичным «Локомотивом». Встреча пройдет в субботу, 19 октября.