Наумов: «Над Личкой сгущаются тучи»

Николай Наумов, бывший президент московского «Локомотива», поделился мнением о работе наставника столичного «Динамо» Марцела Лички.

«Личке нужно думать, иначе над ним сгустятся тучи. У «Динамо» что-то разладилось, это видно невооружённым глазом. Будет перерыв и Личка постарается привести команду в чувство», - приводятся слова Наумова на страницах «Чемпионата».

В рамках 11-го тура Российской премьер-лиги «бело-голубые» на своем поле встречались с ЦСКА. Команда Лички проиграла со счетом 1:2. После 11 туров чемпионата страны динамовцы набрали 20 баллов и располагаются на пятой позиции. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков.