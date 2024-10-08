Писарев: «Динамо» не вышло на первый тайм, ЦСКА мог выигрывать 5:0»

Член тренерского штаба сборной России Николай Писарев поделился мыслями об уровне игры столичного «Динамо» после поединка против ЦСКА.
«Динамо» не вышло на первый тайм, ЦСКА мог выигрывать 5:0. «Динамо» не контролирует ход матчей. Не знаю, что от них ожидать в этом сезоне», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Матч «Динамо» против ЦСКА прошел в минувший уик-энд на стадионе «ВТБ Арена» и завершился поражением команды Марцела Лички со счетом 1:2. После 11 туров Российской премьер-лиги «бело-голубые» набрали 20 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице.
Бан пользователя