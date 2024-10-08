Гранат: «ЦСКА - один из претендентов на чемпионство»

Экс-футболист сборной России Владимир Гранат поделился мыслями относительно работы сербского специалиста Марко Николича в столичном ЦСКА.

«ЦСКА под руководством Николича радует. ЦСКА - один из претендентов на чемпионство в этом сезоне», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Сербский наставник возглавил московскую команду минувшим летом. У руля ЦСКА Николич сменил россиянина Владимира Федотова.

В 11-м туре чемпионата России «армейцы» в гостях обыграли «Динамо» со счетом 2:1. После этого успеха подопечные Николича набрали 20 очков и поднялись на четвертое место в таблице РПЛ.