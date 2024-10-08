Кузнецов: «Круговой молодец, что отказался сидеть в запасе в «Зените»

Экс-футболист столичного ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением об игре флангового защитника «армейского» коллектива Данила Кругового.

«Круговой держит марку. Молодец, что отказался сидеть в запасе в «Зените» и пошёл в команду, в которой он играет», - передает слова Кузнецова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний защитник сыграл 11 матчей, сделал две голевые передачи и получил желтую карточку.

В последнем матче РПЛ «армейцы» на выезде победили «Динамо» со счетом 2:1. После 11 туров чемпионата страны ЦСКА набрал 20 очков и занимает четвертое место в таблице.