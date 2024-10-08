Тарханов считает, что Файзуллаев может играть в Европе

Экс-тренер «Урала» Александр Тарханов считает, что хавбек московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев может играть в европейском чемпионате.

«Если бы предложения были, наверное, все-таки надо в Европе играть. Хотя интерес к нашим игрокам есть и за рубежом. Агенты все отслеживают», - цитирует специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что полузащитник пополнил ряды «армейского» коллектива летом прошлого года. В нынешнем сезоне Аббосбек принял участие в 13 поединках ЦСКА. Хавбек записал на свой счет два гола и пять результативных передач. Его рыночная стоимость составляет шесть миллионов евро.