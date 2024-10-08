Орещук: «Глушакову пора заканчивать»

Роман Орещук, бывший спортивный директор московского «Динамо», высказался о карьере бывшего полузащитника сборной России и «Спартака» Дениса Глушакова.
«Денису пора заканчивать. История с «Химками» могла быть для него идеальной. Если бы Глушаков закончил в «Химках» красиво - это был бы венец его карьеры», - цитирует Орещука «Спорт-Экспресс».
Напомним, что на прошлой неделе 37-летний полузащитник перебрался в медийный клуб «СКА-Ростов».
Сезон-2024/2025 Глушаков начал в составе подмосковных «Химок». Хавбек принял участие в пяти поединках Премьер-лиги, не отметившись голевыми действиями.
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