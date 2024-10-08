Тарханов прокомментировал назначение Слишковича в «Оренбург»

Российский специалист Александр Тарханов, тренировавший екатеринбургский «Урал», поделился мыслями относительно назначения Владимира Слишковича в «Оренбург».
«В «Спартаке» у Слишковича было не так много матчей. Его как тренера еще не до конца знаем. В «Оренбурге» другой уровень футболистов. Там нужно много работать, чтобы создать команду», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
Напомним, что на прошлой неделе с поста главного тренера «Оренбурга» был уволен испанский специалист Давид Деограсия.
После 11 туров чемпионата России команда набрала семь баллов и располагается на предпоследней строчке в таблице.
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