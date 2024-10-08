Орещук назвал футболиста, который решит все проблемы «Динамо»

Экс спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук в разговоре с журналистами назвал игрока, который решит все проблемы команды.

«Глушенков. Макс - тот игрок, который решит все проблемы «Динамо», - приводятся слова функционера на страницах «Спорт-Экспресса».

В последнем матче чемпионата России «бело-голубые» на домашнем стадионе «ВТБ Арена» потерпели поражение от ЦСКА со счетом 1:2. После 11 туров Премьер-лиги подопечные Марцела Лички набрали 20 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. В следующем туре «Динамо» на выезде померяется силами с казанским «Рубином».