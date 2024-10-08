Кастаньо прокомментировал дебютный гол в «Краснодаре»

Хавбек «Краснодара» Кевин Кастаньо высказался о своем дебютном голе за «быков». Полузащитник поразил ворота подмосковных «Химок» (4:0) во встрече 11-го тура чемпионата России.

«Первый гол - всегда особенные эмоции. Очень счастлив, запомню этот момент надолго. Буду продолжать работать еще усерднее, чтобы помогать своей команде», - передает слова колумбийского футболиста «РБ Спорт».

Кастаньо пополнил ряды краснодарского коллектива в начале текущего года. С того момента полузащитник провел 22 поединка в составе «быков», записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи. По итогам 11 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ.