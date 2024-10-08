Пименов объяснил, почему не хочет тренировать

Бывший российский нападающий Руслан Пименов рассказал, почему не хочет пробовать себя в тренерском ремесле.
«Уже нет желания ни на поле быть, ни тренировать. Иначе пошёл бы учиться в академию РФС. Не хочется сидеть на сборах. Я больше половины жизни провёл на сборах», - приводятся слова Пименова на страницах «Чемпионата».
За свою карьеру Пименов поиграл за «Локомотив», «Динамо», «Аланию» и другие команды. В составе национальной сборной России Руслан провел четыре поединка, не отметившись результативными действиями.
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