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Заварзин высказался о сорвавшемся переходе Кордобы в «Спартак»

08 Октября 2024 • 08:44 Комментировать

Экс генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о несостоявшемся переходе форварда «Краснодара» Джона Кордобы в стан «красно-белых».

«Это работа спортивного директора и тренера. Если не дали денег - значит, он видит по-своему развитие игры. Нужно думать о деньгах, которые сегодня нелегко зарабатывать», - передает слова Заварзина «Спорт день за днём».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 31-летний колумбийский нападающий сыграл семь матчей. Кордоба записал на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается в 14 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Юрий Заварзин Джон Кордоба ещё теги
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