Глушаков оценил работу Галактионова в «Локомотиве»

Известный российский футболист Денис Глушаков поделился мнением о работе наставника московского «Локомотива» Михаила Галактионова.
«Видна рука тренера. Он не даёт расслабиться. И по пресс‑конференциям виден настрой, как он говорит о молодых футболистах: поменьше говорите, чтобы они не звездились», - высказался Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».
По итогам 11 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 27 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны подопечные Галактионова сыграют с подмосковными «Химками».
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