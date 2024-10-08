Пименов назвал клуб, в котором может завершить карьеру Головин

Известный в прошлом российский форвард Руслан Пименов поделился мнением о хавбеке «Монако» и сборной России Александре Головине.

«Он уже легенда «Монако» - взял 10-й номер, продлил контракт на пять лет. Он лидер команды. Но не удивлюсь, если в конце карьеры вернётся заканчивать в ЦСКА», - передает слова Пименова «Чемпионат».

Напомним, что до трансфера в «Монако» Головин защищал цвета «армейцев». За французскую команду Александр выступает с 2018 года. В общей сложности россиянин провел в составе монегасков 210 поединков, в которых отметился 31 забитым мячом и 39 голевыми передачами. Его контракт рассчитан до 2029 года.