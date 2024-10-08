​Тарханов: «Головин мог бы заиграть в Ла Лиге»

Российский нападающий Александр Головин недавно продлил свой контракт с «Монако», что вызвало лёгкое чувство сожаления у отечественного специалиста Александра Тарханова. Дело в том что он считает - Головин мог бы продолжить свою карьеру в Испании, его стиль игры очень хорошо подходит под испанский футбол, заявил Тарханов.

- В испанских клубах я мог бы представить Головина. Как раз под игру в Ла Лиге его стиль подходит. Если из «Монако» уходить, то уже в «Барселону» или «Реал». Ему нужна команда с комбинационным футболом, - цитирует слова Тарханова Vprognoze.ru.

Ранее Головин выступал в московском ЦСКА.