​Булыкин: «Люксембург, Лихтештейн, Сан-Марино - сейчас все соперники хороши»

Сборная России испытывает кризис соперников, ей не удалось найти спарринг-партнёра для очередной серии товарищеских матчах, в результате чего предстоящая пауза для сборных пройдёт для нее фактически вхолостую. Дмитрий Булыкин, в прошлом выступавший за российскую сборную, выбрал для неё потенциальных соперников. Он считает, что надо искать их среди карликовых государств.

- Хочется, чтобы хоть с какой-то сборной, но играли. Какую придумать? Хоть со сборными Люксембурга, Лихтенштейна или Сан-Марино, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.

Свой предыдущий товарищеский матч сборная России провела во Вьетнаме, выиграв там со счётом 3:0.