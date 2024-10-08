​Булыкин: «Сборной не нужны матчи с Медиалигой»

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин считает, что сборной России не нужны матчи против команды Медиалиги и прочие встречи с подобного уровня соперниками. Напомним, что российская сборная сталкивается с определёнными трудностями в поиске спарринг-партнёров для товарищеских матчей - недавно ей отказала футбольная федерация Таджикистана.

- Это не та практика, которая нужна. Клубы Медиалиги, думаю, это точно не нужно, потому что сборная – профессиональная команда и лицо страны, - считает Булыкин, слова которого цитирует Газета.Ru.

Булыкин провёл пятнадцать матчей за сборную России в 2003-2004.