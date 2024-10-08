​Булыкин - о сборной: «Можно было дать отдохнуть ребятам»

Сборная Таджикистана отказалась от проведения товарищеского матча со сборной России, и Дмитрий Булыкин, бывший футболист российской национальной команды, считает, что в таких условиях лучше было бы дать отдохнуть игрокам, нежели вызывать их на бесполезный, в общем-то, сбор.

- Мое мнение, если сейчас нет соперника, то проще дать ребятам отдохнуть в своих клубах. Можно было пропустить этот сбор, а на следующий обязательно найти соперника. Это задача РФС, и он должен с ней справиться, - цитирует слова игрока Газета.Ru.

Ранее от проведения товарищеского матча отказался также и Пакистан. Сбор пройдёт с 7 по 15 октября.