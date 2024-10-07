Булыкин — о Николсоне и Угальде: «Их надо использовать вместе»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился комментарием о форвардах столичного «Спартака» Шамаре Николсоне и Манфреде Угальде.

Булыкин признался, что не знает, кто из игроков приносит «Спартаку» больше пользы.

«Мне вообще кажется, что их надо использовать вместе. Они оба хороши и могут в связке выступать», — приводит слова Булыкина Legalbet.

В текущем сезоне Николсон появился на поле в шести встречах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя мячами и двумя ассистами.

На счету Угальде 14 выходов на поле в этой кампании, семь голов и одна результативная передача.

По итогам 11 сыгранных туров «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев добыть 19 очков.