Генич: Осинькина хотят убрать не из-за результатов

Футбольный комментатор Константин Генич поделился комментарием о возможной отставке главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

По мнению Генича, Осинькин уверен, что его хотят убрать из-за результатов команды, но это не так.

— Перестаньте думать, что Игоря Витальевича и его команду хотят убрать за спортивную часть. Это точно не так. Результаты «Крыльев Советов» вообще не имеют к этому никакого отношения, — заявил Генич в эфире «Коммент.Шоу».

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ команда провела 11 матчей, в которых смогла набрать 11 очков. Такое количество баллов позволяет самарцам занимать десятую позицию в таблице.