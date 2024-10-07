Генич назвал имя нового тренера «Пари НН»

Футбольный комментатор Константин Генич ответил на вопрос о том, кто станет новым главным тренером «Пари НН».

«На 95 процентов это Виктор Михайлович Ганчаренко. 5 процентов — это если Виктор Михайлович психанет и развернется», — заявил Генич в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, после провального старта в новом сезоне чемпионата России «Пари НН» отправил в отставку Сашу Илича.

В настоящий момент нижегородский коллектив занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В копилке команды 11 набранных очков после 11 сыгранных туров.

19 октября «Пари НН» примет «Ростов». Встреча должна будет стартовать в 14:00 по мск.