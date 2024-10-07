«Зенит» всё равно станет чемпионом» — Канчельскис

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о чемпионской гонке в текущем розыгрыше РПЛ.

«Удивляет ли игра «Краснодара»? Важно не то, как ты начал, а как закончил. Считаю, что «Зенит» все равно станет чемпионом», — приводит слова Канчельскиса портал «РБ Спорт».

По итогам 11 туров лидером Российской премьер-лиги является «Краснодар», в копилке которого 27 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Локомотива», а замыкает тройку «Зенит», набрав 26 очков.

Возобновление чемпионата России после паузы на игры сборных запланировано на 18 октября.

Напомним, последние шесть лет чемпионом страны становился «Зенит».