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Генич — о фоле «Оренбурга» в игре с «Зенитом»: «Это мягкий пенальти, который не хотелось бы видеть»

07 Октября 2024 • 22:26 Комментировать
Зенит
1:0
Оренбург

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал назначенный пенальти в матче «Зенит» - «Оренбург».

Встреча 11-го тура чемпионата России завершилась минимальной победой «Зенита» со счетом 1:0. Единственный гол был забит со спорного пенальти.

— Я полностью согласен, что это мягкий пенальти, который не хотелось бы видеть. И во многом благодаря этому пенальти «Зенит» одержал победу, — заявил Генич в эфире «Коммент.Шоу».

После 11 туров «Зенит» находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. В копилке команды Сергея Семака 26 набранных очков. «Оренбург» с семью баллами идет в зоне вылета, занимая 15-е место.

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