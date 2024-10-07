Рыбус летом отказал командам РПЛ из нижней части таблицы

Агент польского защитника Мацея Рыбуса Роман Орещук рассказал, командам каких стран отказал футболист прошедшим летом.

«Это были не топовые команды: клубы из России, Греции, Кипра. Не хотелось бороться за выживание», - сказал Орещук для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Рыбус так и не нашёл себе профессиональный клуб прошедшим летом. В итоге он играет сейчас в Медиалиге за ФК 10.

Как добавил Орещук, зимой Рыбус уже хотел бы рассмотреть предложения от клубов Мелбет-Первой лиги, претендующих на повышение в РПЛ. А также от команд, которые идут в нижней части турнирной таблицы РПЛ.

«Мацей жалеет, что летом не принял предложения. Многие выходили на нас в июне. Казалось, что предложения лучше еще будут», - сказал Орещук.