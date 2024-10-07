Корнеев раскритиковал Скопинцева

Бывший футболист столичного ЦСКА Игорь Корнеев поделился комментарием об игре защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева.

«Скопинцев по какой-то причине позволяет себе делать странные и нефункциональные вещи, с совершенно неоправданным риском. Это недопустимо!» — заявил Корнеев «Спорт-Экспрессу».

Специалист уверен, что в ближайшее время Скопинцева ждет серьезная беседа с главным тренером команды Марцелом Личкой.

В текущем сезоне Скопинцев появился на поле в 15 матчах во всех турнирах и стал автором одного ассиста.

После 11 туров «Динамо» идет на пятом месте в чемпионате России, набрав 20 очков.