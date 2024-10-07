Корнеев назвал главную проблему Гуарирапы

Экс-футболист московского ЦСКА Игорь Корнеев высказался об игре форварда «красно-синих» Сауля Гуарирапы.

По мнению эксперта, нападающий ЦСКА слишком зациклен на своей результативности, что мешает его реализации.

Напомним, в минувшем матче с «Динамо» (2:1) Гуарирапа несколько раз не отдал мяч партнерам, которые могли бы забить в пустой угол ворот.

— Ему надо срочно объяснить, что в ряде эпизодов можно сыграть и на партнеров, — приводит слова Корнеева издание «Спорт-Экспресс».

В составе ЦСКА Гуарирапа провел шесть матчей во всех турнирах, в которых ни разу не отметился голевыми действиями.