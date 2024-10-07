Сако: Карпин — один из самых сильных тренеров в моей карьере

Центральный защитник «Ростова» Умар Сако поделился комментарием о главном тренере команды Валерии Карпине.

Сако заявил, что Карпин является одним из самых сильных тренеров, с которым он когда-либо работал.

— Откровенно говоря, он помог мне прибавить во многих компонентах, — приводит слова Сако «Матч ТВ».

28-летний защитник выступает за «Ростов» с января этого года. В составе дончан Сако появился на поле в 29 матчах во всех турнирах и стал автором одной результативной передачи.

Контракт игрока с дончанами рассчитан до конца июня 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость Сако в 2,5 млн евро.