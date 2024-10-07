Колосков не видит смысла в отставке Осинькина из «Крыльев»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об Игоре Осинькине. Тренер, судя по слухам, близок к отставке из самарских «Крыльев Советов».

«С моей точки зрения, Осинькин - хороший тренер, много игроков воспитал, которые сегодня в сборной ведущие игроки. Я не знаю, какая мотивация менять такого тренера», - делится Колосков для «РИА Новости».

Напомним, что в самарской команде Осинькин на посту главного тренера уже четыре года, с 2020 года. По итогу прошлого сезона самарцы финишировали на девятом месте турнирной таблицы.

В текущем сезоне «Крылья» на 10-м месте, у клуба после 11 туров – 11 набранных очков.

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