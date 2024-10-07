Ларин — о новой травме Глушенкова: «Белая полоса сменяется чёрной»

Известный футбольный функционер Николай Ларин высказался о новой травме нападающего санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова.

«Жизнь такая штука — белая полоса сменяется черной. Созванивались с Максимом, но тему травмы не обсуждали», — приводит слова Ларина издание «Спорт-Экспресс».

Ларин заявил, что, несмотря на травму, Глушенков все еще остается лучшим бомбардиром чемпионата.

Напомним, 25-летний футболист получил травму в кубковом матче с «Акроном». Ожидается, что нападающий пропустит около месяца.

В этом сезоне Глушенков провел семь матчей в рамках РПЛ, забил семь голов и стал автором одной результативной передачи.