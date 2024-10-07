Пивоваров: «Динамо» хочет вырастить мировую звезду

Гендиректор столичного «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, есть ли цель у клуба привезти мировую звезду, как это сделал ЦСКА.

«У нас есть цель вырастить мировую звезду. Один такой футболист у нас растет — надеемся, что будет не один», — цитирует Пивоварова портал «РБ Спорт».

По итогам 11 сыгранных матчей «Динамо» находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 20 зачетных баллов. Отставание «бело-голубых» от лидера составляет семь очков.

20 октября «Динамо» встретится на выезде с «Рубином». Начало поединка 12-го тура РПЛ запланировано на 19:00 по мск.