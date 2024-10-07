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Созин: «Вижу прогресс ЦСКА при Николиче»

07 Октября 2024 • 19:53 Комментировать

Экс-представитель комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о Марко Николиче. При нём в прошедшие выходные «армейцы» в дерби обыграли «Динамо» (2:1) и ворвались в первую четвёрку турнирной таблицы РПЛ.

«Вижу прогресс ЦСКА при Николиче. Армейский побежал, что по игрокам видно. Против «Динамо» ЦСКА был лучше, но не значит, что весь сезон они будут играть так. Но уже были намётки, что ЦСКА оживает», - делится Созин для Legalbet.

Напомним, что Николич возглавил ЦСКА прошедшим летом, сменив на посту Владимира Федотова. Сейчас у армейского клуба 20 набранных баллов по итогу 11 прошедших туров национального первенства.

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