Агент Гурцкая: Губернатор изменит ситуацию, Осинькин останется в «Крыльях»

Известный агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации с главным тренером «Крыльев Советов» Игорем Осинькиным.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на ситуацию вокруг слухов о возможном увольнении Осинькина.

«Пост Федорищева изменит ситуацию? Он обязан ее изменить. Осинькин останется? Я вижу, что да, останется», — заявил Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

По итогам 11 сыгранных туров «Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 11 очков.

Напомним, сменить Осинькина в самарском клубе должен экс-наставник калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич.