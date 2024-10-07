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Глушаков назвал место, где хотел бы завершить карьеру

07 Октября 2024 • 19:11 Комментировать (1)

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков, ныне играющий в Медиалиге за «СКА-Ростов» назвал место, где хотел бы завершить карьеру по окончании сезона. В 30-м туре сезона РПЛ «Химки» сыграют со «Спартаком» на «Лукойл-Арене».

«Если это будет последняя игра моя и я приму решение завершить карьеру, то было бы замечательно завершить карьеру на «Лукойл Арене», - делится Глушаков с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Глушаков был вне заявки «Химок» на матчи последнего месяца. Поэтому он временно перебрался в Медиалигу. Контракт Дениса с «Химками» рассчитан до конца сезона, он по-прежнему в заявке подмосковного клуба.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Erling Viglafson
07 Октября 2024 в 19:49
Еще бы там его кто-то ждал ))
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