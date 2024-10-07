Карпукас: «Осинькин — хороший тренер»

Хавбек «Локомотива» Артём Карпукас высказался о главном тренере «Крыльев Советов» Игоре Осинькине, который может быть уволен в ближайшее время.

«Осинькин — хороший тренер, уже много лет работает в Премьер‑лиге, у «Крыльев» при нем всегда были хорошие результаты», — цитирует Карпукаса «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что в ближайшее время руководство «Крыльев Советов» может отправить в отставку 59-летнего специалиста. Ожидается, что его место займет Сергей Игнашевич.

После 11 туров «Крылья Советов» занимают десятое место в чемпионате России, набрав 11 зачетных баллов.