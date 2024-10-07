Глушаков: «Сейчас я прижат к стенке»

37-летний полузащитник Денис Глушаков поделился своим положением о месте в подмосковных «Химках». В клубе до последних пор он не попадал в заявку на матчи.

«Сейчас пока поиграю в Медиалиге. Я прижат к стенке, в «Химках» много игроков. Тренировочный процесс мне в клубе дали, но игровой практики охота. Не вижу смысла какие-то предложения рассматривать, закрыто трансферное окно», - цитирует Глушакова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Глушаков нашёл выход из ситуации ещё на прошлой неделе. Он пополнил состав ростовского СКА, клуба Медиалиги из Ростова-на-Дону, который принадлежит рэперу Басте.