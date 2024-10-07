Виктор Гусев назвал главного конкурента «Зенита» за чемпионство

Знаменитый спортивный комментатор Виктор Гусев назвал главного конкурента питерского «Зенита» за чемпионство прямо сейчас.

«Краснодар» – главный конкурент «Зенита» на данный момент: на первую половину октября перед международной паузой», - делится Гусев для «Спорта день за днём».

Но как добавил Гусев, рано пока делать выводы, что в РПЛ за чемпионство будут бороться лишь три команды.

«Думаю, ещё у трех московских команд есть потенциал», - говорит Гусев.

Напомним, что по итогу 11 прошедших туров РПЛ «быки» опережают «Зенит», но лишь на один балл. У команды 27 очков, отрыв от второго места составляет один балл.