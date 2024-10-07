Силкин: «У «Динамо» чёрная полоса, но всё нормализуется»

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о последних результатах «бело-голубых».

«Спад, но от него ни одна команда не застрахована. Трудно сказать, в чем причина, надо быть в команде. Плюс пауза на сборные… Кто-то в своих национальных командах будет играть, выпадет из тренировок. Нужно время, чтобы всех привести к единому знаменателю. У клуба чёрная полоса, но всё нормализуется», - рассуждает Силкин в разговоре с «Матч ТВ».

Напомним, на прошлой неделе «Динамо» проиграло прямым конкурентам. Сначала «Спартаку» в рамках Кубка России (2:3), потом – ЦСКА в РПЛ (1:2).

Ранее неудачи «Динамо» попытался объяснить бывший защитник «бело-голубых» Владимир Гранат.