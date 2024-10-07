Гранат: «У «Динамо» перекос в сторону атаки»

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Владимир Гранат высказался о сегодняшнем состоянии «бело-голубых». Столичный клуб не отличается стабильностью и проигрывает прямым конкурентам.

«Моё мнение: есть перекос у «Динамо» в сторону атаки. Ребята слишком увлекаются атакой, а потом получается, что они не успевают обороняться или делают это авантюрно», - объясняет Гранат для «Советского спорта».

Напомним, что на прошлой неделе «Динамо» проиграло «Спартаку» в Кубке России (2:3), а после в выходные – московскому ЦСКА (1:2). В каждом из этих матчей динамовцы пропускали в заключительной части игры.