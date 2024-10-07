Непомнящий: «Оренбург» — это вызов для Слишковича»

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился комментарием о назначении Владимира Слишковича новым рулевым «Оренбурга».

Специалист заявил, что сомневается в потенциале состава «Оренбурга», где есть серьезный перекос в атаку.

«В общем есть поле для работы. Тренер себя проявил в «Спартаке», но ситуация в «Оренбурге» непростая, для Слишковича это вызов», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

При этом тренер признался, что ему обидно за отечественных специалистов, которые не пользуются спросом.

Напомним, ранее «Оренбург» уволил Давида Деограсию, который возглавлял клуб с лета 2023 года.