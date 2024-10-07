Дьяков предсказал позицию «Ростова» по итогу сезона

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков предсказал диапазон мест турнирной таблицы РПЛ, в котором по итогу сезона окажется донской клуб.

«Ростов» не претендует на высокие места или пятёрку. Но и на прямой вылет или борьбу за выживание – не претендент. С седьмого по 11‑е место — позиции, которые «Ростов» займёт в конце сезона», - предположил Дьяков для Metaratings.

Напомним, что в минувшем туре дончане всухую проиграли «Спартаку» в Москве с разгромным счётом – 0:3. Клуб нестабилен, в активе «жёлто-синих» сейчас девятое место и 12 очков. В последних пяти матчах – победа, ничья и три поражения.