Корнеев: «ЦСКА должен был побеждать минимум 4:1»

В центральном матче 11-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА на выезде противостоял столичному «Динамо». Об этом матче высказался бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев.

«Результат более чем закономерен! ЦСКА переиграл «Динамо» по всем компонентам. Счет должен был быть другим. Минимум - 4:1 в пользу «армейцев», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».

Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой ЦСКА со счетом 2:1. После этого поединка «армейцы» поднялись на четвертое место в турнирной таблице, а «Динамо» опустилось на пятую строчку.