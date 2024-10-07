Пономарёв: «Глушенкову поможет упорство, он не завянет»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о Максиме Глушенкове. 25-летний игрок атаки «Зенита» вновь вылетел из-за травмы задней поверхности бедра.

«У него не самое серьёзное повреждение, но то, что он пропускает такое количество игр – большой минус для формы. Парень забивной и, чувствую, с характером. Обладает он хорошим качеством — бить из любого положения, настырный парень. Упорство поможет ему преодолеть трудности», - делится Пономарёв для телеканала «Матч ТВ», добавив, что из-за травм зенитовец не завянет.

Напомним, что бедро Глушенков травмировал на прошлой неделе во время игры с «Акроном» в Кубке России (5:1). Ранее несколько недель в этом сезоне Максим пропустил из-за травмы руки.