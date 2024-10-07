Глава РПЛ высказался о трансфере Пьянича

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев поделился мнением о переходе в московский ЦСКА звездного боснийского полузащитника Миралема Пьянича.

«Трансфер Пьянича - позитивный момент для РПЛ. Карьеру своей игрой в ОАЭ не перечеркнуть. Мы рады, когда такие звeзды приезжают к нам», - передает слова руководителя телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что 34-летний боснийский футболист присоединился к московскому коллективу на правах свободного агента. Пьянич подписал с ЦСКА однолетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон. В Европе Миралем известен по игре за каталонскую «Барселону» и туринский «Ювентус».