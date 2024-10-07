31-летний нападающий Ахмед Муса вернулся в чемпионат Нигерии. Футболист стал игроком клуба «Кано Пилларс», из которого когда-то вышел в профессиональный футбол. Сроки контракта не уточняются.

Напомним, что Муса более полугода находился без клуба. Зимой 2024 гола Ахмед покинул турецкий «Сивасспор». С тех пор новую команду он найти себе не мог.

Наибольшую известность приобрёл как игрок московского ЦСКА, в рядах «армейцев» он выступал в 2012-2016 и 2018 годах. Также в его карьере были «Аль-Наср», «Фатих Карагюмрюк» и, конечно же, английский «Лестер». В активе Ахмеда свыше сотни игр за сборную Нигерии.