Терёхин: «Личка два года не может наладить оборону «Динамо»

Бывший российский форвард Олег Терёхин раскритиковал Марцела Личку и оборону его команды, московского «Динамо».

«Личка уже два года не может наладить оборону в клубе. Может, им какой-то тренер по обороне нужен? Во Второй лиге так в обороне не играют! Нельзя играть так футболистам разных сборных», - критикует Терёхин в разговоре с «Чемпионатом».

Напомним, что при Личке динамовцы проиграли в 11-м туре РПЛ соседу по турнирной таблице, московскому ЦСКА (1:2). Сейчас «бело-голубые» идут лишь на пятом месте таблицы с 20 очками. Отставание от первого места увеличилось до семи баллов.

В 12-м туре «Динамо» ожидает матч в гостях с «Рубином».