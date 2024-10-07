Сёмин оценил уровень тренера «Крыльев Советов» Осинькина

Экс-наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин в беседе с представителями СМИ высказался насчет возможного увольнения главного тренера самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.
«Результат не всегда есть. Можно за это спросить с руководителей. Сколько изменений каждый год... Тренер не успевает подготавливать команду. Осинькин - специалист высокого уровня», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в последнем поединке Российской премьер-лиги «Крылья Советов» на выезде потерпели поражение от столичного «Локомотива» со счетом 0:1. После 11 туров самарская команда набрала 11 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.
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