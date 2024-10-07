Мостовой: У «Ростова» нет побед, но почему-то Карпина никто не увольняет

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова».

По мнению эксперта, у «Ростова» присутствуют проблемы в игре, ведь команда не может выиграть. При этом он отметил, что не понимает, почему все молчат, и никто не увольняет Карпина.

«Понятно, что Карпин разрывается между сборной и клубом. Где-то все равно будут провалы. Все-таки лучше сосредоточиться на чем-то одном», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года с небольшим перерывом.

После 11 туров дончане идут на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 12 баллов.