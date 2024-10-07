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Булыкин: «Голы Николсона – заслуга Станковича»

07 Октября 2024 • 17:21 Комментировать

Дмитрий Булыкин высказался о Шамаре Николсоне. Форвард «Спартака» в 11 туре РПЛ смог дважды забить за свой клуб, поразив ворота «Ростова».

«Он набрал отличную форму, голы придают ему уверенности. Видно, что Станкович доверяет ему. Нужно похвалить Деяна за то, как он работает с игроками. То, что Угальде и Шамар теперь забивают – заслуга тренера», - делится Булыкин с «РБ Спорт».

Напомним, что Николсон вернулся в «Спартак» перед текущим сезоном. Футболист ранее провёл год в аренде в аутсайдере французской Лиги 1, «Клермоне», где не особо много отличался голами. В итоге «Клермон» теперь выступает в лиге ниже классом.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Булыкин Шамар Николсон ещё теги
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