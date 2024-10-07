Тарханов высказался о перспективах ЦСКА после матча с «Динамо»

Бывший наставник столичного ЦСКА Александр Тарханов в разговоре с журналистами дал комментарий относительно вчерашнего поединка между «армейцами» и «Динамо» в рамках 11-го тура чемпионата России.

«У ЦСКА нет стабильной игры, чтобы оба тайма играть на одном уровне. Сложно сказать, на что может рассчитывать команда. Всё зависит от того, какую игру они будут показывать», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Встреча «Динамо» и ЦСКА прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой «армейского» коллектива со счетом 2:1. Благодаря этому успеху подопечные Марко Николича обогнали «бело-голубых» в турнирной таблице и располагаются на четвертой позиции.