Семшов не уверен, что Ганчаренко исправит ситуацию в «Пари НН»

Бывший российский полузащитник Игорь Семшов отреагировал на вероятный приход в «Пари НН» главного тренера Виктора Ганчаренко.

«Трудно сказать, сможет ли он выправить ситуацию. Видели последний опыт, он был неудачен. Зависит от того, какой карт‑бланш он получит. У каждого тренера своё видение, стиль подбора игроков», - делится Семшов для «Советского спорта».

Напомним, что Ганчаренко ныне свободный тренер, однако по последним слухам именно Виктор Михайлович в скором времени возглавит «Пари НН». Нижегородский клуб на днях остался без главного тренера Саши Илича, который возглавлял клуб с апреля.